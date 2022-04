Mustapha GHOUDANE

Titulaire d un BTS Action commerciale et fort de 7 ans d expérience sur la fonction de chef de secteur GMS pour le compte de grands groupes alimentaires (Zaphir, Nestlé, Sodebo, Danone, Hipp, Pierre Martinet).

Ambassadeur de la marque avec un portefeuille en moyenne de 150 points de vente (supermarchés et hypermarchés), J'ai ainsi pu développer mes compétences dans la vente, la négociation et le relationnel.



Mes compétences :

Merchandising

Reporting

Negociation commerciale