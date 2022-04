Mustapha HAFDI

J'ai exercé le métier d'ingénieur consultant informaticien pendant 35 ans dans tous les domaines de l'industrie, du transport, de la banque, de la logistique, dans l'audio-vidéo et bien d' autres....

J'ai développé un logiciel de gestion d'affichage dynamique. C'est un produit innovant, convivial et à portée à tout utilisateur.

C'est une solution de communiquer par l'affichage dynamique à moindre coût. Cette solution utilise le matériel standard grand public. Il suffit d'un ordinateur, une série de 4 téléviseurs maximum et le logiciel de gestion d'affichage dynamique.



Je prépare prochainement le site présentant cette solution.



Je recherche des contacts pour promouvoir cette solution.



Mes compétences :

Programmation informatique

Publicité

Maintenance informatique

Vente de logiciels

Sécurité informatique

Réalisation de logiciels sur mesure