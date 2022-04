Mustapha HANYN

De formation Ingénieur Génie Civil au CUST (Centre Universitaire des Sciences et Techniques ) ,Clermont Ferrand ,promotion juin 1984;

Intégré l'ONCF en décembre de la même année ;

Occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau régional et central :

1988/1990 chef de district maintenance infrastructure voie, Khouribga

1990/ 1993 chef de section maintenance infrastructure Sidi Kacem,

1993/1999 chef de service mouvement et sécurité à Rabat

1999/2002 chef de division maintenance et sécurité à la Direction de la Voie Rabat,

2002/2005 chef de Département Maîtrise d 'Ouvrage des grands projets à La direction strategie et développement ONCF : pilotage des grands projets de doublement de la voie entre Meknes et Fes ,lancement des projets de liaison Tangér Méd et Taourirt Nador, construction de plateformes logistiques;

2005/2009 Directeur Régional de la région sud ONCF:direction de grands projets (en qualite de maitre d'oeuvre )de doublement de la voie entre Nouasseur et Jorf ,Sidi Aidi/settat ainsi que la construction de plusieurs nouvelles gares dont la gare mulifonctionnelle de Marrakech, Safi , Khouribga , Berrchid, Youssoufia

2009/ à ce jour : directeur de la maintenance des infrastructures ONCF Rabat