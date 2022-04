Mustapha KOHILI

En tant qu’ingénieur Télécoms, ma collaboration avec Alcatel-Lucent Submarine Networks nous a permis de déployer et mettre en service des réseaux télécoms de fibres optiques connectant différents pays et continents entre eux, notre objectif étant l’optimisation des performances et la satisfaction de la qualité, du planning et des coûts prévisionnels.



Mes différentes missions m’ont permis de travailler dans de nombreux pays à travers le globe m’ouvrant ainsi la porte de la découverte de différentes cultures tout en côtoyant différentes compagnies du secteur des Télécoms. Les pays dans lesquels j’ai travaillé sont les suivant : États-Unis d’Amérique, Mexique, Iles vierges, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Colombie, Brésil, Malte, Afrique du Sud, Ile Maurice, Bénin, Algérie, Égypte, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Liban, Sri Lanka, Indonésie, Australie, Fidji.



Je reste à l’écoute d’opportunités d’une collaboration qui permettrait à la société d’atteindre ses objectifs, qualité, temps et coûts, et de m’enrichir de nouvelles expériences me permettant d’évoluer dans mon projet professionnel.





Mes compétences :

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

Gestion de projet

Management opérationnel

Fibre optique

Transmission WDM

SDH/Ethernet