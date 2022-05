DOMAINES DE COMPETENCES :



- Gestion de la relation client - Accueil physique et téléphonique de la clientèle- Gestion commerciale et administrative des clients - Administration des clients résidents et suivi des domiciliations commerciales et fiscales - Recherche de prospects - Traitement et suivi de la facturation des clients (locations, domiciliations)- Service de traductions, assistanat commercial, prises de rendez-vous, mailings, équipement des bureaux.



- Encadrement d’une équipe, formation des personnels d’accueil -Définition des procédures internes et optimisation des bases de données clients- Gestion des bureaux pour la location ponctuelle et longue durée ainsi que des salles de réunions- Hôtellerie et restauration : planification des réceptions et congrès professionnels, organisation de petits déjeuners, pauses et cocktails en centre d’affaires- Coordination avec prestataires extérieurs, contrôle des factures fournisseurs…



Mes compétences :

Dynamisme

Réactivité

Rigueur