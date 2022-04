Mustapha LAATOUB

Chef Comptable avec 25 ans d’expérience au sein de diverses structures locales et internationales ; rigoureux avec un sens d'organisation et de responsabilité, dynamique et fiable avec une culture de résultats, réactif et intègre avec une bonne capacité managériale.

Pour un poste de responsabilité, me permettant de mettre mes compétences diversifiées au profit de tout employeur recherchant des professionnels de l'administration.

Au sein de toute entreprise qui encourage le sens de l’initiative et qui offre des possibilités d'avancements.



Mes compétences :

Organisation administrative

Comptable