Mustapha LAHLAH

OBJECTIF PROFESSIONNEL

· Apporter mon savoir faire et mes compétences sur des projets à forte valeur ajoutée

· Evoluer au sein d’une structure internationale

· Mettre la qualité et la satisfaction client au coeur de mes priorités



DOMAINES DE COMPETENCES



· Chargé d’Etudes Fluides MAITRISE OEUVRE



· Chargé des relations clients (Définition des besoins et attentes du client)

· Proposition de solutions techniques en adéquation avec le budget défini

· Consultation et gestion des fournisseurs

· Calcul et dimensionnement des équipements et installations Fluides

· Respect et application des différentes normes et qualités de la société.



· Chargée d’affaire CVC-Plomberie ENTREPRISE



· Promouvoir l’image de l’entreprise et développer le chiffre d’affaire

· Consultation et négociation avec les fournisseurs

· Etablissement des devis

· Management des équipes : gérer, planifier et piloter les interventions des équipes chantiers et sous traitants

· Suivi des plannings chantiers et des « en-cours mensuels »

· Maintien de la qualité des prestations et améliorer le CA

· Suivie des factures impayées en relation avec la comptabilité



· Projeteur CVC-Plomberie Exécution ENTREPRISE



· Etablissement des bilans de dimensionnements des installations

· Définition des solutions techniques

· Calcul et dimensionnement des équipements et installations Fluides

· Réalisation des schémas et plans d'exécution associés

· Réaliser les dossiers d'ouvrages exécutés des projets



Mes compétences :

Plomberie

AutoCAD

Gestion de projet