Mustapha LAHLALI , PH.D

« Les questions de formation et management au sein des organisations ont marqué mon parcours professionnel, de plus de 35 ans, à travers une volonté d’agir participative, au service de valeurs de partage, de sens des responsabilités, de sociabilité et de curiosité. Les nombreuses années passées à la tête d’organisations et notamment de structures de formation m’ont permis d’acquérir une expertise dans un ensemble de domaines stratégiques. En parallèle, je n’ai jamais cessé de consolider et de mettre à jour ces compétences par la formation ‘‘tout au long de la vie’’.

Dans un environnement marqué par une forte montée en complexité et dans la continuité de cette aventure humaine, j’ai souhaité partager, en tant que consultant, les compétences acquises au cours de ces années. Aujourd’hui, je m’engage dans le conseil et l’accompagnement pour contribuer à l’optimisation des ressources des entreprises et des organisations, le développement et la mobilisation de compétences individuelles et collectives et l’amélioration des performances. »





Mes compétences :

Gestion de projet

Management et ressources humaines

Management de la qualité

Pédagogie

Stratégie et organisation

Innovation et créativité