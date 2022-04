Discipliné, dynamique et ayant un esprit d’équipe, je cherche à investir mes atouts personnels et développer mes connaissances professionnelles au sein d'une entreprise en contribuant, au même temps, à son évolution et à son épanouissement.



Mes compétences :

Visual Basic 6

UML/OMT

SQL

Personal Home Page

PC Hardware

Microsoft Access

Java

HTML

Ethernet

C Programming Language