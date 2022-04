Mustapha LAROUSSI

Bonjour,



15 années d experience en PME (dont 3 au sein d une multinationale) , tant en gestion des ressources humaines qu en stratégie commerciale ou gestion financière m ont permis de consolider de vrais acquis qu un simple parcours diplomant n'aurait pu réaliser.



toutefois certifié HEC MANAGEMENT

Intervenant en entreprise et en université



Opérationnel en entreprise et depuis 2002 intervenant aupres des dirigeants j ai pu lors de ces "exercices " , "booster" des commerciaux , accompagner depuis 2003 des changements de carrières des promotions a des postes stratégiques...

Réorganiser (audit,consulting) des services dans une stratégie de développement.

Démystifier , faire confiance , croire aux autres ne pas etouffer les initiatives , pratiquer les codes de langage commun , comprendre les différences etc...

Non ce sont là plus que des mots ....

N'oublions pas l audace l impertinence nécessaire a transmettre a nos jeunes

Créateurs ou en quête ´d emplois

Un salut amical et remerciements aux participants des sessions

Publicis

Danone

Groupe casino



AFORCE dès 2007:



162 sessions de formation , 357 partcipants au total!!!



7 entreprises en demande de journées suppléméntaires en communication , management pour dirigeant , commercial

chef d'équipe technique..





en 2009 2010



accompagnement des entreprises a la formation des entretiens professionnels , entretien de seconde partie de caarière



Recrutement et partenariat pour la GPEC...

Importantes missions sur l encadrement intermédiaire et supérieur !



Une seule direction : LA FORMATION ACTION!!



Voilà....pour l'essentiel



Et pour la partie pratico pratique et opérationnel , missions de second œuvre bâtiment avec mes partenaires

Restructuration de locaux études en aménagement

Optimisation des matières des fluides ....



a bientot SUR A F O R CE



A ction

F ormation

O rganisation

R essources

C onseil

E tudes



Mes compétences :

Gestion de projet

Coaching

Management

Formation

Développement commercial

Ressources humaines

Conseil

Communication

création d'entreprise

Formation professionnelle

Marketing

Formation commzrciale

Management operationnel