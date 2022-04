Mustapha LOUNÈS

Ingénieur en génie des procédés gradué en 1975 à Technische Fachhochschule Berlin (TFH-Berlin). En 1979, j’obtiens une maîtrise en énergie et génie des procédés à l’Université Technique de Berlin (TU-Berlin). En 1994, j’obtiens un doctorat en génie chimique de l’Université Laval. Actuellement, je suis chercheur affilié à la Faculté des Sciences d’administration de l'Université Laval et au Centre de recherche CIRRELT sur les Réseaux d'Entreprises, la Logistique et le Transport. Je possède diverses expériences enrichissantes acquises dans les milieux universitaires, industriels et entrepreneuriaux liées à la recherche et au développement de produits, de procédés et de services qui m’ont permis d’acquérir des connaissances multidisciplinaires en tant qu’ingénieur, chercheur et entrepreneur. Depuis plus de 16 ans j’œuvre principalement sur des dossiers reliés à l’environnement et au développement durable.



Depuis 2007, je travaille en étroite collaboration avec le professeur Benoit Montreuil (le concepteur et l’inventeur de l’Internet Physique) de la Faculté des Sciences d’administration de l'Université (CIRRELT) sur une vision de grande envergure, aux multiples facettes et ramifications, l’internet Physique. Tout en participant à plusieurs projets de recherche, je coordonne le développement des partenariats de l’Internet Physique.



