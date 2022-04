Le Dr Mustapha Lounès est ingénieur en génie des procédés gradué en 1975 à la TFH-Berlin. En 1979, il obtient une maîtrise en énergie et génie des procédés à l’Université Technique de Berlin (TU-Berlin). En 1994, il a reçu un doctorat en génie chimique de la Faculté des sciences et génie de l’Université Laval.



Le Dr Lounès possède diverses expériences enrichissantes acquises en Allemagne, en Algérie et au Canada dans les milieux universitaires, industriels et entrepreneuriaux liées à la recherche et au développement de produits, de procédés et de services qui lui ont permis d’acquérir des connaissances multidisciplinaires en tant qu’ingénieur, chercheur et entrepreneur. Depuis plus de 35 ans, il travaille sur divers dossiers qui visent à susciter l'émergence de projets d'innovation, de R&D et/ou de valorisation de la recherche et de transfert de technologies liés à la protection de l'environnement et au développement durable.



Depuis 2008, il a largement et activement participé et contribué au développement et au rayonnement tant sur le plan national qu'international de l’Internet Physique, une initiative d'innovation ouverte portant sur la logistique interconnectée, efficiente et durable.



Depuis février 2014, son rôle en tant coordinateur de développement de partenariats de la FSG a pour but de continuellement maintenir des relations étroites avec les milieux d’affaires, industriels, universitaires et gouvernementaux tant au niveau national qu’international. L’objectif est de développer des interactions synergiques « Université-Industrie-Paliers de gouvernements » en vue de créer des relations de partenariats gagnant-gagnant qui permettent à tous de bénéficier mutuellement des avantages des uns et des autres. Cette synergie entre les trois milieux confère un certain réalisme à la recherche universitaire, tout en la rendant plus pertinente pour les activités des entreprises publiques ou privées et par suite pour l’ensemble de la société.



Mes compétences :

Communications

Développement des affaires

Développement durable

Environnement

Environnement et développement durable

Génie des Procédés

Genie Des Procédés Industriels

Gestion de projets

Logistique

Logistique et transport

Marketing

Procédés industriels

Relations publiques

Transport