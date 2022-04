Mustapha MARKOUM

En tant que consultant, je réalise des projets d'intégration des solutions de gestion type ERP et CRM. Ces travaux traitent aussi bien des problématiques amont (études d’opportunité, cahier des charges, business case, …) que du déroulement des programmes de mise en oeuvre (AMOA, MOE, TMA). J'interviens en particulier dans les secteurs, Distribution, Industrie et Service.

Dans le cadre de mes activités j'ai eu en charge de nombreux projets de refonte des systèmes d'informations et de la mise en oeuvre de solution de gestion incluant la refonte des processus métier ou l'optimisation de la chaîne logistique.

Je propose aussi des compétences sur l’optimisation, la gouvernance et la performance opérationnelles des projets du système d’information.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics AX

Customer Relationship Management

Microsoft Dynamics CRM

la maintenance

Supply Chain

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Lawson M3

IBM AS400 Hardware

Enterprise Resource Planning

DOMAINES ASSISTANCE

DB2

JavaScript

SQL

Informatique

Dynamics CRM

Logistique