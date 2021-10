Mustapha MUSTAPHA BARI (BARI)

Expert en gestion transit , declaration et relation douane import / export avec plus de 30 ans de connaissance du marché



- Dans le cadre des missions qui m'étaient confiées :

proposer aux importateurs et exportateurs locaux des solutions aux problèmatiques qui pourraient compliquer le processus en donnant une visibilité sur les coût des opérations.

Organiser tous les niveaux du processus

Fournisseur,compagnies, Transporteurs, douane.

Communiquer en validant les documents des expéditions en amont et en aval mais aussi une collaboration très active avec nos clients.

Direction du personnel (+/- 15personnes ) et définition de la stratégie de développement de l'agence à moyen et long terme.

manager pluridisciplinaire en charge de la gestion financière basic , le management du personnel et la maîtrise du flux des opérations .