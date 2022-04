Mustapha NACHETE

Mon rôle en tant qu’ingénieur d’affaires est de comprendre et analyser les besoins du client afin de définir la solution technique et financière la plus pertinente.



Mes qualités relationnelles me permettent de travailler avec différents interlocuteurs tant en interne qu’en externe de l’entreprise. J’ai eu l’opportunité des les développer au travers de mes différentes missions à l’étranger. J’ai été amené à consulter et travailler avec des sous-traitants et fournisseurs locaux avec lesquels il m’a fallu être bon négociateur.



Je montre une bonne résistance au stress (gestion en parallèle de plusieurs projets).



C’est un poste très stimulant intellectuellement car l'approche technique et la gestion de chaque projet est différente en terme de ressources humaines, secteur, technique, délais,...



Mes compétences :

Ingénierie

Process Flow Diagrams