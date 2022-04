Mustapha NASSIRI

U-COM sarl

Intégrateur de solutions en médias, sécurité et énergie. Nos équipes bien expérimentées nous permettent de s’imposer fortement au marché national à coté des leaders. Notre objectif principal est de vous offrir un service qui répond mieux à vos besoins, à vos ambitions, à vos tendances et enjeux. Tenant compte du bon rapport qualité/prix, nos produits sont toujours garantis par nos fournisseurs et les marques sont professionnelles.



Mes compétences :

Coordination de projet

Management de projets

Étude de marché

Electricité

Informatique

Courant faible