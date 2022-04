Mustapha NINIA

Après plusieurs années en tant que consultant en comptabilité, finance et réglementaire bancaire, j'ai créé ma société de conseil (Ninia Conseil) en 2010 avant de m’associer à N.R.J. Consulting et Altiad.

De formation comptable, j'assiste mes clients dans le pilotage de projets comptables et réglementaires(SURFI,FINREP...).

J'ai acquis au cours de ma carrière des compétences approfondies dans les activités de crédits, location financière, crédit-bail mobilier et immobilier, opérations de marchés financiers, réglementaire bancaire.. Ma valeur ajoutée se concrétise par ma capacité à mettre en œuvre les meilleures solutions en fonction du contexte, de la stratégie et des orientations de chacun de mes clients.