Mustapha OUAKSEL

La protection des personnes sur le long terme est mon coeur de métier.

Leader dans notre secteur , nous accompagnons et protégeons nos sociétaires quils soient particuliers, professionnels ou entreprises, à chaque étape de leur vie.

Je propose des solutions et services dassurance , de prévoyance, d'assistance , de banque, dépargne et de protection juridique.



Mes compétences :

Représenter son entreprise et valoriser son image

Accueillir et fidéliser une clientèle

Gestion des stocks et reassort de produits

Analyse concurrentielle

Assurer un suivi client

Organiser un plan d'action commercial

Développer les contacts clients / prospects

Mener un entretien de vente en face à face

Prospecter et démarcher une zone géographique

Etablir un compte rendu journalier à sa hiérarchie

Optimiser une activité commerciale

Maîtrise du pack office

Mener une relation commerciale

Traiter les réclamation et remédiation

Générer de l'activité

Analyse des besoins

Sales Force