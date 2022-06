Mylene BOSSUET

A Chelles, en Seine et Marne, mais je me déplace volontiers !

Animatrice de Yoga du Rire et de Jeux du Rire,

Praticienne en Reiki Usui,

et Maître Praticienne en Hypnose Ericksonienne.



peut-être aimeriez-vous rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, recherchent un mode relationnel plus ludique et bienveillant. la séance de Yoga du Rire et de Jeux du Rire sera une occasion idéale pour retrouver votre rire d'enfant le Rire vous entraine immanquablement vers un monde particulièrement joyeux.



à d'autres moments, vous apprécierez de vous offrir une pause où l'ensemble de votre corps bénéficie d'une douce sensation d'énergie qui vous apaise et vous soulage. c'est ce que permet une séance de Reiki.



et si vous envisagiez de recourir à une aide pour faire face à certains aspects de votre vie que vous rêvez de voir s'améliorer. c'est peut-être le moment de faire confiance à votre inconscient, grâce à l'Hypnose Ericksonienne.



Prenez soin de vous ...