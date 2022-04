Touchée par l'art et le monde culturel dans sa globalité, j'ai pu constater un développement autour de l'art et la culture ces dernières années, et j'aimerai faire partie intégrante de ce mouvement.

J'aspire à organiser, coordonner et créer des événements liés au plaisir, au bonheur et à la magie de l'instant. Je rêve de créer un festival pluridisciplinaire, haut en couleur, où l'humain serait au cœur de l'événement.

En attendant, je souhaite rencontrer des passionnés, des engagés, des gestionnaires de projets, afin de trouver une place dans le milieu artistique et culturel et pouvoir enfin investir un territoire en demande permanente.

Faire partie intégrante d'une expérience humaine et innovante, donner vie à des événements hors du commun, voilà ce qui m'anime un peu plus chaque jour. Ouverture, partage et création. Claire Bossuet



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Décoration intérieure

Médiation culturelle

Coordination de projets

Autonomie

Dynamisme

Organisation d'évènements

Energie

Adaptabilité