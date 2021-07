Mylene CHAZALETTE

Je suis actuellement Responsable de la Gestion Immobilière de la société Artemisia Gestion, spécialisée dans l'exploitation de résidences étudiantes.



Forte dune expérience de plus de 15 ans, je suis quotidiennement confrontée à une activité dense et forte d'enseignement.



Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon CV en pièce jointe, le périmètre de ma mission est large. Il comprend entre autre la gestion dun portefeuille clients de + de 1800 lots, le management des collaborateurs (16 à ce jour) et le développement de la structure en participant aux activités de promotion immobilière.



Doté dune grande rigueur, je suis habituée à un univers mouvant et exigeant.