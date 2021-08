Mylene HOUELLE

Extraits d'articles de presse:



Française d'origine Caribéenne, Mylo affirme sa personnalité dans un style pictural marqué par l'esprit du Music Hall.



"Je qualifierais mes toiles d'ouvrages", observe Mylo, évoquant ses oeuvres où elle se plaît à coller, coudre et peindre divers matériaux puisés avec soin dans les étals des merceries.

Paillettes, perles, tissus chamarrés confèrent à ses oeuvres un aspect clinquant volontairement recherché.





"J'adore le côté Façade, ce vernis superficiel propre au monde du spectacle". Privilégiant la femme "qui occupe, sur la scène du Music-Hall, une place de premier choix". Mylo se déclare très proche des Pop Artistes.



"Toujours sublimées, les femmes icônes de MYLO PAGE s'affichent, généreux atours en bandoulières, au coeur des toiles écran de l'artiste.

Baignant dans un climat proche de l'héroic fantasy, ces singulières chimères, déjà légendaires, subtil croisement entre la statuaire antique et l'affiche pop ne cessent de flirter avec nos sens en éveil, décochant à l'envi leur sourire carminé, droit au coeur du spectateur."





Les oeuvres de MYLO PAGE ont circulé sur les 5 continents, parmi ses principales expositions, on peut citer:

1992: Pentecôte africaine (Winterthur / Suisse)

1992/96/98/2000: Biennales DAK'ART (Dakar/ Sénégal)

1997: Expositions pour la paix au Proche-Orient (4 pays du Proche-Orient)

1998: Exposition Terrestre (Sénégal / Brésil)

2001/2003:Ateliers François Vayssettes (Miami/Floride)

2006:Galerie Everarts (Paris/France)



Collections publiques et privées, notamment:

Musée BORIBANA (Dakar / Los Angeles)

Musée de la FEMME (Sénégal)

Collection MOURTALA DIOP (New York / USA)



Alors que j'ai longtemps oeuvré pour la promotion d'artistes,

il m'est difficile de me promouvoir moi même, c'est pourquoi je cherche un MANAGER ou une STRUCTURE afin de diffuser et promouvoir mes oeuvres, qui peuvent également être exposées hors des circuits classiques des galeries comme les bars, restaurants ou cabarets...Par ailleurs

ayant acquis une certaine expérience dans les médias je pourrai gérer la rédaction des supports presse et communication.

Faites moi part de vos propositions! Merci.



Mes compétences :

Animatrice

Animatrice radio

Art

Expositions