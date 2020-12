Etudiante en DUT Carrières Juridiques et futur acteur en quette de connaissance ayant esprit d'initiative, le sens de l'organisation, l'esprit d'équipe ainsi qu'un réel dynamisme dans le domaine du droit.



De plus je me sens prête à m’investir dans toutes les missions que vous serez amené à me confier afin de mettre en pratique en milieu professionnel l'enseignement acquis.



Mes compétences :

Comptabilité

Droit

Droit privé

fiscalité

Gestion du personnel

Microsoft Office 2010