Grâce à un parcours professionnel riche de rencontres et d'univers très diversifiés, jai acquis une solide expérience dans les domaines du Tourisme, de lArt et du Commerce mais aussi dans celui de la gestion administrative et la gestion de projet.

Mes expériences professionnelles et diversifiées témoignent de mon adaptabilité et ma polyvalence.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion administrative

Accueil

Communication

Référencement internet

Ingénierie de formation