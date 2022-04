De La Demande A L'OFFRE

Découvrez un outil révolutionnaire pour faire du Business :Array

"De la Demande à l’Offre" est une plateforme de mise en relations professionnelles basée sur le système des enchères inversées (à la baisse) à date butoir.

Le site « De la Demande à l’Offre » se veut être un facilitateur et un accélérateur de business. Son but est de permettre la rencontre aisée et rapide entre Demandeurs et Offreurs professionnels.

le but principal du site est de permettre à tout entrepreneur de pouvoir trouver facilement des fournisseurs, prestataires, en fait de les laisser venir à lui ; de "négocier" à sa place par le biais des enchères inversées et d'en finir avec les affres de la prospection commerciale...

Ce site se « substitue » aux membres pour leurs permettre de palier à leurs difficultés, carences notamment commerciales...

Sur ce site, vous pouvez être Demandeur, Offreurs et même les 2 à la fois (pourquoi se priver !!! )