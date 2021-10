Myriam DANIEL - LOUVEL

Communication, tableaux de bords, travail en équipe, organisation et polyvalence récapitulent mon parcours professionnel à ce jour.



Au sein de l'EDA Alienor, ma fonction est multiple : logistique des 300 formations et colloques avec l'équipe de la formation continue, réalisation d'affiches, communication réseaux sociaux, dossier de financement par les organismes (article 91 et FIFPL), mise en place du cycle médiation avec Bordeaux Médiations. L'écoute, la diplomatie et la rigueur sont nécessaires au quotidien.

En lien direct avec la responsable pédagogique, réactivité et polyvalence sont indispensables.

Interface entre les avocats et l'école, le sens des priorités et de l'organisation ainsi que l'esprit d'équipe sont essentiels dans ce poste.



Mon objectif est de mettre à disposition mon savoir-faire et mon savoir-être au travers de missions variées en collaboration avec divers interlocuteurs.



Autrice d'un premier romain sortie en 2019 "Les Myriameries, récits de bêtises et maladresse", j'aime relevé les défis.



Rigueur - Organisation - Autonomie

Savoir être - Sens de l'écoute - Adaptabilité

Polyvalence - Service client - Esprit d'équipe