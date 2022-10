Myriam GENRE GRANDPIERRE

Assistante de Direction

49 ans

Mariée, 2 enfants



Autonome et dynamique

Excellentes capacités de gestion, d’organisation et d'anticipation

D’un naturel discret, mais non effacé

Réactive et bon relationnel



Depuis septembre 1990 : embauchée en CDI chez SPIE, (Bavilliers, 90), 150 personnes, société spécialisée dans l’automatisme, l’électricité industrielle et le génie climatique.



J'ai une excellente maîtrise des tous les outils bureautiques : WORD, POWERPOINT, EXCEL, INTERNET, LOTUS NOTE, OUTLOOK, DESIGNER, ILLUSTRATOR et PHOTOSHOP



Voici les tâches que l'on me confie :

- élaboration de plaquettes de présentations commerciales ou financières, pour les clients, pour la Direction Générale ou en interne,

- élaboration de la facturation clients et relance des impayés,

- mise à jour du « reporting » commercial, et des programmes d’actions

- préparation aux réunions du comité de Direction ou avec les partenaires sociaux, les élus du personnel ou de la prévention – sécurité,

- correspondante du portail d’accès PSA : « B2B »

- organisation de manifestations commerciales ou internes ponctuelles,

- organisation des voyages et déplacements en France et en Europe,

- rédaction du courrier, devis, notes, tableaux, tenue de l’agenda, et filtrage des appels,

- maître d’apprentissage pour la formation d’apprentis en bureautique



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante de Direction

Commerciale

Assistanat de direction

Assistanat commercial