Myriam HEILMANN

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de toucher à l'ensemble des métiers de la relation clients (Assistante Commerciale, Gestionnaire Grands Comptes ; Responsable Service Clients, Formatrice, Recrutement, Rédaction de process) et Management d'équipes administrative et Technique de 15 à 45 personnes (Team Leader, Operation Manager).

J'analyse, contrôle, pilote l'activité et définie les objectifs à atteindre d'après les SLA fixé par le client.

J'élabore et propose les opérations nécessaires afin de maintenir une satisfaction client optimale.

J'ai construis et monté un nouveau service clients Europe (Analyse des besoins, Gestion des coûts, Identification potentiel, Création de la structure complète ...)

Construction et mise en place des procédures sur les différents pays, suivi de projets pour améliorer l'efficacité de l'équipe et préparation de l'arrivée de nouveaux pays / contrats dans le scope d'activité du service.



Mes centres d'intérêt sont orientés autour de la Stratégie, de la Gestion, de l'organisation et l'optimisation, du Management



Mes compétences :

Autonomie

Initiative, Organisation, Projection

Gestion des urgences, Optimisation

Service Clients, Relation Clients

Développement des hommes, Développement personnel

Management d'équipes Administrative, Commerciales, Techniques)

Communication

Gestion d'incidents

Gestion de projets

Process Manager

Statistiques

Formateur / Coaching

Vente