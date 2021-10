Myriam JEZEQUEL

Auteure du roman-coach "La saveur de l'instant présent" (ÉD. ESI, mars 2018)

et du roman-agenda "PS : J'ai oublié de te dire" (Éd. Amalthée, sept. 2018)



Journalisme, conseil éditorial, accompagnement d'auteurs (Rédaction-Communication)

Animation d'ateliers d'écriture créative (Arts et culture)



Médias (presse écrite) - édition (grand public et spécialisée) - institutions publiques.



Productions écrites :

Romans, guides pratiques, essais, ouvrages collectifs, articles, chroniques RH, rapports d'expertise, guides pédagogiques, contribution à des avis gouvernementaux.



Compétences: Créativité et rigueur d'analyse. Excellentes capacités de communication.



Rédaction - communication - analyse- créativité