Myriam RÉMOND

Forte d'une expérience professionnelle en pilotage de projets, je suis guidée par les valeurs humaines et le relationnel, fil rouge de mes missions en Marketing et Communication.

Ayant occupé des postes aussi bien dans de petites et grandes structures qu'en free-lance, je sais faire preuve de polyvalence et m'intégrer rapidement à un environnement nouveau.



Communication interne et externe.

Coordination événementielle.

Marketing stratégique et opérationnel (online & offline).

Management & gestion de projets, déquipes externes & internes.

Ingénierie pédagogique et animation (formation initiale et continue)

Missions réalisées dans un environnement international (anglais courant).

Dynamisme, confiance, écoute, créativité, flexibilité.