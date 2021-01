Myriam VIDAL

J’aime beaucoup le droit et je suis désireuse d’apprendre un métier complet comprenant une partie commerciale et administrative. C’est pourquoi j’envisage d’intégré le BTS Professions Immobilières en alternance. Mon expérience dans le domaine de la vente m’a permis d’apprécier le contact avec la clientèle. J’aime écouter, donner des conseils et me sentir utile, c’est pourquoi je mettrais toutes mes qualités à votre service. Je suis dynamique, ponctuelle, j’aime me fixer des objectifs et ma peur de l’échec me conduit à tout faire pour réussir.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

MOT Testing

Journals

Anglais