Myriam WATTEAU

Qui j'aimerais rencontrer : Un investisseur à la hauteur de cette création



Qui j'aimerais rencontrer : . Des journalistes. Des avocats. Des créateurs artistiques de toutes sortes. Des attachés de presse. Des Scénaristes. et tutti-quanti...



À propos de moi :

FRANÇAIS :

LA BORNE FUTURA ma création est un concept innovant et unique en France. C’est l’avenir et l’outil de demain à votre service dont vous ne pourrez plus vous passer.

Elle sera la carte maîtresse, le détenteur de vos projets futurs, qui divulgueront vos actualités en permanence à vos clients au sein de votre établissement.



TEASER : https://youtu.be/exgitiNCIt0



Ses Avantages :



* La borne Futura constitue un support de correspondance visuel et performant afin de promouvoir l’ensemble de vos événements et de vos opérations commerciales.

C’est une ambiance attractive, adaptée à tous les endroits publics, tels que les jeux ludiques ou d’autres animations… modulée, en rapport avec le commerce.



* La borne Futura peut être personnalisée, nom et couleur, adaptée aux entreprises.



* La borne Futura séduira toutes les grandes surfaces, Jeux, Divertissements, Parfumerie, Hôtel, Restaurant



* La borne Futura est une maîtrise commerciale, une évolution permanente.....C’est la génération du futur !



* Son écran tactile, intégré dans la borne au design intelligent à faible encombrement, lui accède une parfaite intégration dans vos espaces publics et tous commerces.



* Des services entièrement gratuits pour les utilisateurs (Voyance, Astrologie ou Numérologie interactifs) sont proposés sur la Borne Futura et permettront à vos clients d’interroger l’avenir sur des thèmes variés de façon très ludique.



* Les écrans publicitaires s’afficheront alors à intervalles réguliers pendant l’utilisation.



Intérêts :



* Le fichier clients "email et numéro de téléphone" est enregistré sur la Borne lors de l’inscription de chaque utilisateur, ce qui vous permettra de constituer une base de données solide.



* Vous choisissez les écrans publicitaires, ainsi que la périodicité et la durée de leur apparition à l’écran. Libre à vous de solliciter une participation financière à vos fournisseurs.



La maintenance :



* Rapide efficace… Elle est assurée par la société BORTECH.

Il vous suffit d’envoyer par email vos maquettes. La prise en charge se fait à distance par la centrale informatique.



L’installation :

* Une prise électrique suffit !



La livraison :

* Sur commande en fonction des quantités.

Produits actuellement en stock, disponibilité immédiate. Installation en 1 heure.



La location :



* Location en soirée, week‐end, semaine, mois, année.



Pour un devis personnalisé, contactez notre service commercial :

N° de Tél. : 06 23 65 35 25

Mail : borne.futura@gmail.com



Mes compétences :

Auteur

Comédie

Scénariste