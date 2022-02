Nabil JMEL

COMPETENCES ET APTITUDES:

-Savoir-faire

-Savoir-faire-faire

-Une bonne compréhension de la finance d'entreprise, les états financiers, le financement.

-Une bonne connaissance dans les domaines des probabilités et des statistiques, du calcul scientifique.

-Aisance relationnelle avec tout le personnel.

-Outils de la qualité, méthodes analytiques de résolution de problèmes.

-Comptabilité analytique d'exploitation, coûts de la non-qualité.



Responsable Management Qualité (Avr2007-Nov2008)

Shannon Textiles, Manouba

-Implanter un projet de Certification ISO 9001 V2000

-Management de la qualité : rédaction des procédures, étude et mise en place de démarche qualité, audits, étude des normes ISO 9001 : V2000.

-Management de la sécurité : évaluation des risques professionnels, rédaction du document unique, suivi et mise à jour. Réglementation, étude de la norme OHSAS 18001.



Cadredegestionadministrative (Nov2006-Mar2007)

Shannon Textiles, Manouba

-Définir des indicateurs de résultat et les exploiter

-Définir des obligations de résultat et en contrôler la réalisation

-Déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés

-Suivi bancaire (état de rapprochement)

-Fixer des objectifs clairs et réalisables

-Facturation et gestion de paie



SuivieClient&GestiondeStock (Déc2005-Oct2006)

Shannon Textiles, Manouba

-Gestionnaire des clients

-Dispatching

-Approvisionnement



Mes compétences :

Gestion

Finance

Audit interne