Nabil NIZAR

Ingénieur d'études et développement certifié ZCPE (Zend Certified PHP Engineer).



Je possède 5 ans d'expérience en génie logiciel. principalement sur les technologies autours de PHP.



J'ai acquis au cours de ces années de solide compétences en développement des solutions très spécifiques dans plusieurs domaines. Et j'ai participé sur différentes étapes des projets : étude technique, développement, revue du code, intégration continue.



Mes principales qualités sont la résistance au stress, l'autonomie , la flexibilité et je suis passionné par mon métier.



Points d'amélioration :

- Développement Frontend.

- DevOps.

- Gestion de projets.



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

SVN

Zend framework 2

HTML 5

CSS 3

Git

Zend framework 1

PHPUnit

CodeIgniter

PHP 5

Symfony