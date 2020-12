Nabila FIKRI

Élément moteur de l'entreprise, je suis la responsable marketing & commercial et je suis responsable de l'élaboration et de l'application de l'ensemble de la politique commerciale.

Directement rattaché au gérant de l'entreprise, je supervise l'ensemble des activités commerciales de l'entreprise. Je suis le lien entre le gérant et les équipes commerciales dont je suis a la charge : chefs de groupe, chefs de secteur, commerciaux... Ma mission consiste à développer le chiffre d'affaires, à augmenter la productivité et le rendement de mes équipes. Au quotidien, je forme et anime les équipes commerciales dont je fixe les objectifs et suit les réalisations. Je supervise l'administration des ventes, travaille à la création et au lancement de nouvelles offres, je met en quête d'éventuels partenaires (sous-traitants...). Je prend parfois en charge les grands comptes. J'apporte une solution globale à un besoin d’une entreprise. Ainsi je construit une réponse technique, marketing, commerciale, tout en maîtrisant les risques (financiers, juridiques, etc.). Etant l'interlocutrice privilégié du client, des services internes tels que le service commercial, le bureau d’études, le service financier, le service technique, la direction, les différents responsables de production et les prestataires externes tels que les fournisseurs, les sous-traitants, les intervenants sur site. Je procède sur 4 phases : la prospection, l’étude du problème posé, la réalisation du projet, la phase de suivi d’affaires.

J'assure le suivi commercial des projets. Je piloter et réaliser le contrat avec les différents acteurs concernés dans le respect de ses engagements. je suis la garante de la qualité et de la rentabilité de l’affaire. Pour plus d'information , n'hésitez pas à me contacter en privé .