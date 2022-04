Samira BENKRAOUDA

Auto entrepreneur en tant qu'assistante indépendante depuis le 03/04/2017 :

- Gestion administrative et comptable

- Conseil en entreprise

- Assistance en organisation

- Organisation et planification d'évènements

- ...



N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.



Samira



Mes compétences :

CIEL Gestion commerciale

Assistance administrative

Aide au recrutement

Conseil RH

Recrutement

Accompagnement RH

Microsoft Office

Réponse aux appels d'offres

Comptabilité

Gestion administrative

Ciel Compta