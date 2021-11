Nadège AYRAL (AYRAL)

RELATION CLIENTS / FOURNISSEURS / ADMINISTRATIONS

- Relations, conseil à la clientèle. Elaboration Devis, Relances. Passation partielle de commandes.

- Facturation clients (HAI, Business Soft gestion commerciale, Cegid, Excel, logiciels internes)

COMPTABILITE

- Saisie comptable. Pointage des comptes. Rapprochement bancaire.

- Céder les factures au factor.

- Mandater des virements (notamment jusqu’à 200 000 USD).

- Précalcul TVA et cotisations. Gérer la trésorerie, suivi budgétaire.

- Tenir à jour les documents ou les déclarations imposées (charges sociales, effectifs …) et gérer les aspects administratifs et comptables du personnel

SECRETARIAT

- Gérer les agendas, déplacements, des plannings de travaux.

- Tableaux de bord.

- Réponse aux appels d’offre, CCAP, CCTP.

- Accueil physique et téléphonique (≤10 lignes).

LOGICIELS et Environnement

- WORD, EXCEL, CEGID, CIEL Compta, HAI, Business Soft gestion commerciale, Outlook, Internet. Powerpoint.

- Logiciels de saisie (CEJ…). Windows 98, 2000, XP, Vista, NT, 7. Notions d’Access, PAO (Publisher, Photoshop).

LANGUES

- Anglais : assez bon, séjours (UK) en 1988, 1997, 1999

- Espagnol : scolaire, voyages en 1989, 1993



Mes compétences :

Négocier avec des partenaires extérieurs

Mise en page

Relation fournisseurs

Facturation et suivi des encaissements

Tableaux de bord sur excel

Secretariat

Passation de commandes

Réservation et Hébergement

DUE

Comptabilité générale

CCAP

Trésorerie

TVA

Contrat de travail

Gestion litiges

Agenda de l'entrepreneur

Gérer les dossiers fonctionnels

Budget & Achat

CCTP

Accueil téléphonique et physique

Réponse aux appels d’offre

Registre du personnel

Relation client

Gérer le prérecrutement

BTP

Relation clients

Comptabilité

Recouvrement

Recouvrement de créances

Gestion

Gestion de la relation client