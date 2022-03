Nadège JORAND

Dijonnaise, graphiste webmaster indépendante, voyageuse et photographe.

Quand je ne travaille pas, je parcours le monde et photographie les grands espaces.



Graphiste depuis 15 ans, j'ai eu la chance de travailler dans divers secteurs d'activité et de ne pas me cantonner à la communication traditionnelle. J'ai ainsi travaillé dans le packaging, dans la signalétique, dans l'enseigne et dans la décoration de véhicules.

Aujourd'hui à mon compte je peux ainsi répondre à toutes les demandes en communication que ce soit du petit au très grand format.

Je conçois la communication comme une stratégie au même titre que la politique commerciale d'une entreprise dont le but est d'apporter non seulement une image mais aussi de permettre une prospection permanente.

Je conseille mes clients dans leur stratégie de communication : communication interne ou externe, traditionnelle et digitale.

Je réponds à toute demande de conseils.

N'hésitez pas à venir voir mon travail sur



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Communication

Graphisme

Internet

Facebook