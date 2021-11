Nadia ABES

Après une formation détalagiste-merchandiseur et intéressée par le commerce, je m'initie au management, à laccueil client et aux techniques de vente et actions commerciales.



Dans la première partie de ma vie professionnelle, je mets à profit mes connaissances dans des postes de Responsable de magasin. Puis, pendant 7 ans, janime un réseau de 25 magasins de Prêt-à-porter (dont 20 franchises et 5 succursales) sur Paris R.P. et le Sud-Ouest. Ma principale mission est de diffuser et doptimiser les orientations stratégiques de lenseigne, de fixer des objectifs aux responsables, daccompagner et dintervenir en appui et de former les nouveaux recrutés. Je développe des qualités telles que : le sens des responsabilités, lesprit dinitiative, lesprit de synthèse ,l'écoute, la capacité dadapter et de mettre en œuvre des actions innovantes pour atteindre les objectifs.



En 2000, je me dirige et me spécialise dans les domaines de la bio et des produits naturels. Jai depuis longtemps ce projet, étant moi-même une « consomactrice » sensibilisée par le développement durable et lécologie profonde. Je suis des formations sur : le conseil en diététique, cosmétique et divers thérapies naturelles (herboristerie : phytothérapie, aromathérapie, élixirs de Bush), ainsi que les filières bio, les labels et la gestion des différents rayons d'un magasin bio. Connaissances que je réactualise sans cesse, par passion.



Grace à , mon expérience et mon goût pour la pédagogie, jacquiers des forces dans tous ces domaines et une confiance, qui me permettent de proposer mes services aux magasins et entreprises diffuseurs de produits bio, naturels, éthiques, équitables, durables, et de collaborer avec d'autres intervenants...

Mon but est de conseiller, de former et d'accompagner, afin d'optimiser les potentiels...



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Adobe Photoshop

Animation d'équipe

Animation commerciale

Animation de formations

Management

Conseil en produits naturels et bio

Phyto-aromathérapie