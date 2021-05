Nadia BARBOTIN

Autodidacte jusqu’en 2014, j'ai toujours peint à l'huile et au couteau mais je m'ouvre de plus en plus à de nouvelles techniques et mediums avec les spalters, les shapers, l'encre de Chine, les encres de couleur, l'acrylique, les fusains, quitte à les mélanger pour donner plus de force, de transparence aux œuvres.



A partir de 2014, je prends mon destin en main pour réaliser mon désir le plus profond, peindre à plein-temps.



Je prends des cours de Peinture Contemporaine et de Sculpture aux Beaux-Arts de Nantes et aux Ateliers de la Gobinière à Orvault, afin d’expérimenter différentes voies artistiques. Je fais le choix de réaliser majoritairement mes propres toiles et couleurs (pigments) dans un esprit d'artisanat de qualité.



Mes compétences :

Expertise financière

Crédit à la consommation

Prospection commerciale

Montage financier complexe

Grands comptes

Marketing opérationnel

Business development

Six Sigma

Lean