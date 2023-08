Nadia BENNEZIA

Diplômée en école de commerce j’ai de l’expérience dans le domaine marketing, commercial et en conduite de projet.

J’ai occupé des postes variés au sein de différents secteurs d’activités: grande distribution, associatif, qui m’ont appris à m’adapter à des environnements en constante évolution.



J’ai des compétences en conduite de projet et du changement (information, communication et formation) que j’ai acquis chez Monoprix en tant que Chef de projet organisation. J’ai par la suite eu l’opportunité d’intégrer Dia France en tant que chef de projet achat puis Category manager surgelés et PPI.



Réfléchissant depuis quelques temps à un projet d’économie social et solidaire, j’ai occupé un poste de chargé de marketing opérationnel et digital au sein d’un collectif associatif visant à aider des démunis. Expérience enrichissante que j'ai particulièrement apprécié !



Mes compétences :

