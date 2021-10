Nadia CLARK

Bilingue Anglais

Expérience polyvalente



Je mets à profit 15 années d'expérience dans la communication ainsi qu'une formation approfondie et variée dans le domaine du développement personnel pour accompagner l'individu dans le changement, qu'il soit d'ordre professionnel ou personnel.



Je m'appuie également sur mon expérience de vie et ma maîtrise de l'anglais pour ajouter une dimension multiculturelle à mon offre.



Mes compétences :

Anglais

Coach

Communication

Développement

Développement personnel

Formation

formation management

Gestion de carrière

Gestion du stress

Leadership

Management

Management et leadership

Psychothérapie

Réorientation professionnelle