Nadia FAURIE

Bonjour

Je suis autodidacte....

Word, Excel, Access, Power point : Mise en page, mise en forme de calcul avec formule simple

Adobe Photoshop : Retouche de photo, manipulation des calques, du textes

Internet : Circulation dans l'architecture de réseau, envoi et réception de messages avec pièces jointes, création de carnets d'adresse



Je suis à la recherche d'un poste d'agent administratif et en formation numérique PCIE qui va se déroule du 22 octobre au 20 novembre prochain au greta d'Amberieu en Bugey.



En attendant , je voudrais trouver des annonces, des pistes.... pour trouver un emploi a temps partiel.



Si vous êtes éventuellement intéresser ma candidature merci de me contacter...



Cordialement,



Melle Faurie



Passionné également d'informatique pour faire des mises en pages....

En train de découvrir les logiciels gimp 2.10, Scribus 1.10 et Inkscape



Mes compétences :

PAO

internet

bureautique

informatique

publipostage

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher

Microsoft Word