Nafissa JEBLI (JEBLI)

Etudes Anthropologiques des populations préhistoriques, antiques et médiévales ( séries osteo-archéologique Occidentale / Maroc) .

Etudes comparative des populations ancien et moderne, environnement, civilisation, culture, activité et maladie à travers le temps.. .



Professeur en anthropologie / Formatrice en sciences Humaines et Sociales

Formatrice et créatrice du dispositif Compétence Clés et Diversité culturelle / éducation socioculturelle et Interculturelle envers des populations issus de divers pays , ayant divers culture et divers langue, permettant une intégration réussi au sein de la société d'accueil ( France).

L'anthropologie ??? est une sciences: est une science, située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles, qui étudie l'être humain et les groupes humains sous tous leurs aspects, à la fois physiques et culturels.