Abir JEBLI

Bonjour,



Tout d'abord merci d'avoir consacrer cet instant pour consulter mon Profil;



Je suis une jeune diplômée d'un Master de l'université de Poitiers en Energie specialité Gestion de l'energie et je suis actuellement en cours d'alternance à l'UEM ( Metz) // Master Mesures énergétiques pour les énergies Nouvelles.

Je suis passionnée par le secteur des énergies nouvelles, et surtout par la maitrise et la gestion de l'énergie dans le domaine industriel.



j'ai sciemment orienté mon cursus universitaire afin de me donner les opportunités nécessaires à un exercice professionnel axé sur le pilotage des activités liées aux économies d'énergie et de

valorisation énergétique,



mon choix de double cursus ( dans le domaine industriel à travers mon Master en gestion de l'énergie et d'Études/ Recherche et Développement à travers mon deuxième Master MEEN et mon alternance ) me permettant d'intégrer aujourd'hui des équipes de travail, tant en bureau d'études, en industrie ou en gestion de projets. Je reste, bien entendu, ouverte à vos propositions.



Merci .



Mes compétences :

Solidworks

Matlab

LabVIEW

Gemini

FORTRAN

C++

C Programming Language

BAO BT+

Pléiade comfie

ClimaWin