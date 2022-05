Nahelou ANTHONY

Après l'obtention de mon diplôme d'actuaire en 2007 de l'Euria à Brest, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de conseil en actuariat de personnes, spécialisé dans le développement de logiciels pour les assurances.



En 2010, je me suis lancé en tant qu'indépendant, via ma société Sterenn Actuariat. Je réalise depuis des missions diversifiées en assurance vie, santé et prévoyance (Solvency II - SCR/MCR, Orsa -, création de produits, calculs de passif social - IFC, Médaille du travail - développement de logiciels dédiés à l'actuariat, etc.).



Mes compétences :

Actuariat

Conseil

Assurance