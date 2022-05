Nahima MAYOUCHE

Depuis 1996, j’ai acquis une solide expérience dans le secteur e-Business tant

au niveau local qu’international, pour des TPE, PME et grandes entreprises.

Principalement, dans les secteur IT, phamarceutique et presse.



Aujourd’hui, mon métier consiste à faire connaître des personnes et des

entreprises sur Internet, en tenant compte de leur organisation, leur

secteur d’activité et leur identité propre.



Interlocutrice unique, je collabore avec une équipe d’experts afin de livrer des

solutions on-line et off-line sur mesure.



L’objectif est d’accompagner les entreprises afin d’atteindre rapidement leur ROI.

L’une de mes priorités est non seulement l’emploi judicieux des technologies

innovantes et multicanales mais aussi l’utilisation cohérente des nouveaux outils “e”

tant au niveau de votre communication on-line que off-line.



Dans ce cadre, je vous propose une intervention intégrée de services sur-mesure dont :

• La consultance en gestion de projets (Array )

• La communication et strategie digitale basée sur une logique de ROI (Array )

• Le web rédactionnel (Array )

• Le community management (Array )



Nos projets (de 1996 à aujourd'hui) :Array



Mes compétences :

Human Resources management and Salary Surveys

Web marketing

Social Media Marketing

Change management/conduite du changement

Project Management