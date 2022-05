Nahla TURKI

Agée de 38 ans, mère de deux enfants, et j'habite à Hammamet.

J'ai accédé le domaine professionnel depuis 1992, et j'ai occupé les postes de standardiste, secrétaire commerciale et puis secrétaire de direction. Tout au long de ces années, j'ai acquis une très bonne expérience qui touche à tous les départements de l'administration. J'ai travaillé avec beaucoup de directeurs généraux que je remercie vivement de m'avoir confié ce poste. Un merci spécial au leader des directeurs généraux dans l'hôtellerie, Mr Talha Husseini, avec lequel j'ai travaillé pendant 3 ans et il nous a quitté pour avoir sa retraite. Cette riche expérience avec lui, m'a permis d'apprendre hors mes responsabilités, beaucoup de valeurs dans la vie. Je le remercie du fond du coeur, pour son professionnalisme, et son savoir faire et vivre.