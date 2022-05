Nahomy MARIGNALE

Je dispose de compétences dans les domaines variés tels que la gestion administrative et comptable, la communication et la gestion de projet, la gestion de la relation client ainsi que des compétences juridiques notamment en droit social, en droit collectif et en droit individuel.

Gestion administrative et comptable

*Préparation de réunions avec les partenaires sociaux

*Organisation des élections des délégués du personnel

*Création, mise en forme et diffusion de documents

*Mise en place et suivi de tableaux de bord

*Gestion/planification et suivi de projet

* Élaboration de notes de synthèse

*Gestion de la paye

Communication / Gestion de projet

Mise en œuvre et déploiement de plan de communication

Élaboration, proposition des moyens et choix des supports de communication

*Maillage et gestion de partenaires (médias, artiste…)

*Organisation et gestion des activités matérielles, des dossiers administratifs et budgétaires des actions de communication

*Recherche de partenaires financiers et techniques

*Mise en place de manifestations institutionnelles et évènementielles

Gestion de la relation client

*Maîtrise des procédures d’accueil physique et téléphonique des usagers (réception, filtrage, gestion des files d’attentes…)

*Conseil /orientation en fonction de la demande



Compétences juridiques

*Rédaction de contrats de travail, accords (participation, intéressement…)

*Etablissement du bilan social

*Connaissances en droit social, droit collectif et droit individuel

Compétences personnelles

*Discrétion

*Sens du contact et de la négociation

*Maîtrise de l’écoute active

*adaptabilité

*aptitude de travail en équipe

*dynamique

*goût du challenge

*goût du résultat

*gout de l'effort

*qualités de communication

*sens de l'organisation



Mes compétences :

Communication

Comptabilité

Evénementiel

Ressources humaines

Développement commercial

Gestion de projet

Gestion

Bureautique