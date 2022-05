Directeur Général à GN Business School & Global Numerik, Agence web spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes en TIC et E-MARKETING . Nahoua Issa SILUE est Entrepreneur, Consultant spécialisé dans le marketing digital et les services numériques.Il enseigne les techniques et stratégies du marketing digital au sein de cycles spécialisés de grandes écoles et anime des sessions de formation professionnelle sur diverses thématiques entrepreneuriales.